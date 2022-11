GUINGUETTE À LA FERME DU DEVÈS – « COCCODRILLO BLUES » REPAS+CONCERT Castanet-le-Haut Castanet-le-Haut Catégories d’évènement: Castanet-le-Haut

Hérault

GUINGUETTE À LA FERME DU DEVÈS – « COCCODRILLO BLUES » REPAS+CONCERT Castanet-le-Haut, 27 novembre 2022, Castanet-le-Haut. GUINGUETTE À LA FERME DU DEVÈS – « COCCODRILLO BLUES » REPAS+CONCERT

Ginestet Castanet-le-Haut Hérault

2022-11-27 – 2022-11-27 Castanet-le-Haut

Hérault Castanet-le-Haut EUR 15 Coccodrillo Blues est un duo acoustique original: deux voix, guitarre & harmonica qui joue du blues traditionnel, du folk-blues et du rock-blues, avec Nicolq Marchi (Guitarre & Chant), Christian Garcia (Krapot) Chant & Harmonica.

Suivez les coccodrilles, leur blues vous guidera à travers les marais 12h30 assiettes fermières buvette

Concert Les enfants devront être accompagnés

Entrée libre, assiette 15 euros. Coccodrillo Blues est un duo acoustique original: deux voix, guitarre & harmonica qui joue du blues traditionnel, du folk-blues et du rock-blues, avec Nicolq Marchi (Guitarre & Chant), Christian Garcia (Krapot) Chant & Harmonica.Suivez les coccodrilles, leur blues vous guidera à travers les marais lafermedudeves@gmail.com +33 6 82 69 24 21 Castanet-le-Haut

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Castanet-le-Haut, Hérault Autres Lieu Castanet-le-Haut Adresse Ginestet Castanet-le-Haut Hérault Ville Castanet-le-Haut lieuville Castanet-le-Haut Departement Hérault

Castanet-le-Haut Castanet-le-Haut Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-le-haut/

GUINGUETTE À LA FERME DU DEVÈS – « COCCODRILLO BLUES » REPAS+CONCERT Castanet-le-Haut 2022-11-27 was last modified: by GUINGUETTE À LA FERME DU DEVÈS – « COCCODRILLO BLUES » REPAS+CONCERT Castanet-le-Haut Castanet-le-Haut 27 novembre 2022 Castanet-le-Haut Ginestet Castanet-le-Haut Hérault Hrault

Castanet-le-Haut Hérault