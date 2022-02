GUINGUETTE À LA FERME DU DEVÈS Castanet-le-Haut Castanet-le-Haut Catégories d’évènement: Castanet-le-Haut

Castanet-le-Haut Hérault Castanet-le-Haut Deuxième guinguette hivernale à La Ferme du Devès qui voit avec un immense plaisir le retour des TZIGALES qui vont à nouveau nous enchanter avec leur musique subtile et chaleureuse.

Un moment de jazz intimiste, du manouche et d’autres inspirations sont à leur répertoire, nous leur faisons entièrement confiance pour enchanter nos oreilles…

A 12h30 venez déguster une assiette fermière puis à 14h30 concert avec chapeau pour les artistes.

Réservation obligatoire car le nombre des places est limité.

N’attendez pas, téléphonez moi au 06.82.69.24.21… Concert :

Le répertoire, jazz manouche, du groupe de 3 musiciens : chant/guitare, guitare/clarinette et contrebasse, s’étend à d’autres styles musicaux, en fonction de nos invités et de leurs coups de cœur pour certains morceaux. A la Ferme du Devès, c’est Jean Mach qui viendra nous « régaler » avec des valses, du Klezmer ou du Jazz Swing au saxophone alto, à l’accordéon ou à la clarinette… Deuxième guinguette hivernale à La Ferme du Devès qui voit avec un immense plaisir le retour des TZIGALES qui vont à nouveau nous enchanter avec leur musique subtile et chaleureuse. Au programme : jazz, manouche et swing.

A 12h30, venez déguster une assiette fermière puis à 14h30 concert avec chapeau pour les artistes.

