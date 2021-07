GUINGUETTE À LA FERME DU DEVÈS – ATELIER ET SPECTACLE AVEC LE COLLECTIF « LA PETITE PASSOIRE » Castanet-le-Haut, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Castanet-le-Haut.

GUINGUETTE À LA FERME DU DEVÈS – ATELIER ET SPECTACLE AVEC LE COLLECTIF « LA PETITE PASSOIRE » 2021-07-30 – 2021-07-30

Castanet-le-Haut Hérault Castanet-le-Haut

Atelier et spectacle avec le collectif « La petite passoire » / soirée karaoké

16h30 à 18h30 atelier initiation aux arts du cirque : découverte de l’acrobatie, la jonglerie, l’aérien, l’équilibre sur objet et l’expression.

19h30 spectacle « terre à terre » cirque aérien

21h soirée chansons et karaoké

Pour tous ! adultes 12 euros et enfant à partir de 3 ans 10 euros

lafermedudeves@gmail.com +33 6 82 69 24 21

dernière mise à jour : 2021-07-14 par