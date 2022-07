Guinguette à la ferme au Mas d’Arneix Saint-Priest-les-Fougères Saint-Priest-les-Fougères Catégories d’évènement: Dordogne

2022-08-10 18:00:00 – 2022-08-10 22:00:00

Dordogne Saint-Priest-les-Fougères Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis ! Jouer, papoter, refaire le monde sur un fond de musique.

Buvette et restauration sur place

10/08 Jazzinio (chansons française/bossa) et Adventice reggae / Grillades frites Repas à la ferme – Concerts en soirée

