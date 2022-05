Guinguette à Blanchard

Le temps d'une journée, venez passer un agréable moment en famille ou entre amis pour faire revivre un haut lieu de la jeunesse thouarsaise des années 1970. Au programme : guinguette animé par un orchestre de trois musiciens qui fera danser les convives sur la piste d'autrefois, côté restauration c'est omelettes et plats dans la tradition de ce que Marcel Hurtault cuisinait à la belle époque.

