Saint-Maurice-d’Ételan 76330 Saint-Maurice-d’Ételan 2022 marque le retour des guinguettes entre Seine et Mer ! Profitez de cette première soirée festive au Château d’Etelan qui succèdera à l’événement Gambade ! Entrée libre et gratuite (premier arrivé, premier assis !) avec 1500 places. Le programme de la soirée :

18h30 – 20h : Au moins 3 balades commentées pour (re)découvrir le patrimoine (infos à venir)

20h : Discours du maire et verre de l’amitié

20h – 23h : Marché des producteurs locaux pour vous concocter un délicieux repas local et soirée dansante avec l'orchestre de Jérôme ORTET

+33 2 32 70 46 32 https://www.entreseineetmer.fr/

