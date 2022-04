Guinguette 2022 à St-Jean-de-Folleville Bolleville, 25 août 2022, Bolleville.

Guinguette 2022 à St-Jean-de-Folleville Bolleville

2022-08-25 18:30:00 18:30:00 – 2022-08-25 23:00:00 23:00:00

Bolleville Seine-Maritime Bolleville

2022 marque le retour des guinguettes entre Seine et Mer ! Cette soirée festive se tiendra cette fois à Saint-Jean-de-Folleville à partir de 18h30. Venez en famille, en couple ou entre amis profiter d’une belle soirée d’été.

Entrée libre et gratuite (premier arrivé, premier assis !) avec 1500 places.

Le programme de la soirée :

18h30 – 20h : Au moins 3 balades commentées pour (re)découvrir le patrimoine (infos à venir)

20h : Discours du maire et verre de l’amitié

20h – 23h : Marché des producteurs locaux pour vous concocter un délicieux repas local et soirée dansante avec l’orchestre de Sabrina et Freddy FRIANT

+33 2 32 70 46 32 https://www.entreseineetmer.fr/

Bolleville

dernière mise à jour : 2022-04-26 par