Guinguette

Guinguette, 28 juillet 2022, . Guinguette



2022-07-28 15:00:00 – 2022-07-28 17:30:00 EUR GUINGUETTE Par Jean-Pierre Genette et Sylvie Bretaire.

Repli dans la salle du Conseil municipal en cas de météo défavorable (nombre de places limité). GUINGUETTE Par Jean-Pierre Genette et Sylvie Bretaire.

Repli dans la salle du Conseil municipal en cas de météo défavorable (nombre de places limité). dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville