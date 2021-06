Rochesson Rochesson Rochesson, Vosges GUINGUETTE #2 + MARCHÉ D’ÉTÉ Rochesson Rochesson Catégories d’évènement: Rochesson

GUINGUETTE #2 + MARCHÉ D’ÉTÉ Rochesson, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Rochesson. GUINGUETTE #2 + MARCHÉ D’ÉTÉ 2021-07-30 16:00:00 16:00:00 – 2021-07-30 23:00:00 23:00:00 Salle des fêtes Place Marcel Perrin

Rochesson Vosges Rochesson Marché des producteurs, artisans et musique avec le groupe LOLOMIS. +33 6 73 54 05 25 https://www.lesmontsdelutopie.fr/events/guinguette-2 Marché des producteurs, artisans et musique avec le groupe LOLOMIS. Lolomis

Lieu Rochesson Adresse Salle des fêtes Place Marcel Perrin Ville Rochesson lieuplace 48.02228#6.78692