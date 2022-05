VALORIAL’MORNING : ACTEURS AGRI-AGRO POUR BIEN INNOVER, OSEZ LANCER UN SOS (STRATÉGIE-ORGANISATION-SYSTÈME D’INFO) UCO Guingamp Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

VALORIAL’MORNING : ACTEURS AGRI-AGRO POUR BIEN INNOVER, OSEZ LANCER UN SOS (STRATÉGIE-ORGANISATION-SYSTÈME D’INFO) UCO Guingamp, 14 mai 2019 08:45, Guingamp. Mardi 14 mai 2019, 08h45 Sur place Gratuit sur inscription obligatoire https://www.pole-valorial.fr/agenda/valorialmorning-acteurs-agri-agro-pour-bien-innover-osez-lancer-un-s-o-s/ La technopole Anticipa et l’UCO Bretagne Nord vous donnent rendez-vous le mardi 14 mai 2019 à 8h45 pour la diffusion en visio du prochain Valorial’Morning organisé par le pôle Valorial. « Comment optimiser mon processus d’innovation ? » L’innovation est un des mots à la mode dans la plupart des réunions et des organisations. Créer un avantage concurrentiel est un chemin long, incertain et donc parfois complexe à appréhender. Autour de deux témoignages d’adhérents Valorial, vous comprendrez que la réussite de projets d’innovation repose sur la clarification de 3 piliers : Stratégie – Organisation – Système d’information. Nous vous proposons de venir échanger avec nous autour de 3 retours d’expériences pragmatiques : Pourquoi avoir clarifié notre stratégie d’innovation et repensé nos processus ? Contexte, enjeux et bénéfices>Jean Bernard DAVIERE, Responsable R&D Sennovia / Seenergi Comment une solution SI peut faciliter la mise en œuvre des processus d’innovation ?> Erwan KNITTEL, Dirigeant Gladys Enjeux et besoins relevés auprès des acteurs des filières alimentaires en matière de management de l’innovation> Caroline REVOL, Responsable Innovation VALORIAL Dirigeants, Responsables Innovation, R&D, Marketing, RH, cet événement est organisé pour vous ! Venez prendre du temps avec nous pour en gagner. UCO Guingamp 37 rue du marechal joffre guingamp 22200 Guingamp Côtes-d’Armor mardi 14 mai 2019 – 08h45 à 10h45

