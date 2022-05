Atelier Numérique Google #10 UCO Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Guingamp

Atelier Numérique Google #10 UCO, 23 janvier 2020 09:30, Guingamp. Jeudi 23 janvier 2020, 09h30 Sur place Sur Inscription http://www.technopole-anticipa.com/Atelier-Numerique-Google-10-les-bonnes-etapes-a-suivre-pour-lancer-son-projet.html Les bonnes étapes à suivre pour lancer son projet sur Internet Afin de mieux vous accompagner dans le développement de votre activité sur Internet, la technopole Anticipa, les acteurs économiques locaux et Google Ateliers Numériques s’associent pour vous proposer des formations gratuites. La prochaine journée de formation aura lieu le jeudi 23 janvier 2020 de 9h30 à 17h00, à Guingamp, salle Comète à l’UCO (37 rue du Maréchal Foch). La journée sera composée d’ un atelier collectif sur le thème de “Quelles sont les bonnes étapes à suivre pour lancer son projet sur Internet ?” et d’une session de 6 coachings. Tristan Tornatore, coach Google Ateliers Numériques sera présent pour vous former sur des nouvelles compétences et vous accompagner lors de sessions de coaching individualisé. * Programme et inscriptions UCO 37 Rue du Maréchal Foch, 22200 Guingamp 22200 Guingamp Côtes-d’Armor jeudi 23 janvier 2020 – 09h30 à 17h00

Détails Heure : 09:30 - 17:00 Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Guingamp Autres Lieu UCO Adresse 37 Rue du Maréchal Foch, 22200 Guingamp Ville Guingamp lieuville UCO Guingamp Departement Côtes-d'Armor

UCO Guingamp Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guingamp/

Atelier Numérique Google #10 UCO 2020-01-23 was last modified: by Atelier Numérique Google #10 UCO UCO 23 janvier 2020 09:30 Guingamp UCO Guingamp

Guingamp Côtes-d'Armor