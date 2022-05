Rencontre : L’éducation artistique et culturelle à l’école : quelle place pour l’artiste, l’élève et l’enseignant ? Théâtre du Champ au Roy Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Guingamp

Rencontre : L’éducation artistique et culturelle à l’école : quelle place pour l’artiste, l’élève et l’enseignant ? Théâtre du Champ au Roy, 6 novembre 2019 13:30, Guingamp. Mercredi 6 novembre 2019, 13h30, 14h00 Sur place Gratuit. info@gwinzegal.com Information et réservation au 02 96 44 27 78 ou par mail info@gwinzegal.com L’éducation artistique et culturelle à l’école, quelle place pour l’artiste, l’élève et l’enseignant ? Organisé par le Centre d’art GwinZegal et le Théâtre du Champ au Roy, avec EMMANUEL ETHIS, recteur de l’académie de Rennes et vice-président du Haut Conseil à l’éducation artistique et culturelle MICHEL ROUSSEL, directeur régional des Affaires culturelles de Bretagne PHILIPPE LE GOFF, maire de Guingamp ALAIN KERLAN, philosophe et professeur honoraire à l’université Lumière Lyon 2. Ilest le fondateur, au sein du laboratoire Éducation cultures politiques, du pôle de recherche Politiques de l’art et de la culture en éducation et en formation. Son travail se situe au carrefour de la philosophie, de l’art et de l’éducation. CAMILLE ROYON, chargée d’action culturelle et de production de ressources sur les publics aux Trans RAPHAËL DALLAPORTA, photographe NOLWENN GUILLOU, directrice et enseignante à l’école Le Blé en herbe à Trébédan ISABELLE HURAY-FERRÉ, professeur d’éducation socioculturelle au lycée d’enseignement général et technologique agricole de Chambray (Normandie) et ancienne médiatrice culturelle de La Source — Guéroulde, association à vocation sociale et éducative par l’expression artistique. LENA PAUGAM, metteure en scène, codirectrice du collectif Lyncéus et du Lyncéus festival dédié aux écritures dramatiques contemporaines GENEVIÈVE ROUSSEL, principale du collège Jacques-Prévert à Guingamp JULIE FLOURIOT, professeur de français au collège Prat Eles à Belle-Isle-en Terre CHRISTINE VIDAL, codirectrice du BAL, lieu indépendant d’exposition, d’édition, de réflexion et de pédagogie dédié à l’image contemporaine QUENTIN AMALOU, docteur en sciences de l’information et de la communication à l’université d’Avignon. Programme 13h30/​Accueil au bar du Théâtre du Champ au Roy, Guingamp. 14h /​ Discours introductifs : Philippe Le Goff, maire de Guingamp ; Emmanuel Ethis, recteur de l’académie de Rennes et Michel Roussel, directeur régional des Affaires culturelles de Bretagne. 14h30 /​ Enfants, artistes, enseignant.e.s ensemble : l’expérience esthétique en partage, par Alain Kerlan Retours d’expériences par des lycéens et collégiens. Modérateur : Philippe le Goff 15h15 /​ La place de l’art dans le projet de l’école ? Table ronde avec Camille Royon, Raphaël Dallaporta, Nolwenn Guillou et Isabelle Huray-Ferré Modérateur : Emmanuel Ethis 16h30 /​ La place de l’école dans le projet artistique ? Table ronde avec Lena Paugam, Geneviève Roussel, Julie Flouriot et Christine Vidal. Modérateur : Michel Roussel 17h45 /​ Conclusion de Quentin Amalou. 18h /​ Visite de l’exposition Les yeux ouverts au Centre d’art GwinZegal. Théâtre du Champ au Roy Guingamp 22200 Guingamp Côtes-d’Armor mercredi 6 novembre 2019 – 13h30 à 14h00

