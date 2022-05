Matinée hydrogène (Gungamp) Théâtre du Champ au Roy – Guingamp Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Matinée hydrogène (Gungamp) Théâtre du Champ au Roy – Guingamp, 3 octobre 2019 09:00, Guingamp. Jeudi 3 octobre 2019, 09h00 Sur place Sur inscription http://www.technopole-anticipa.com/Matinee-Hydrogene.html Venez découvrir le rôle majeur de l’hydrogène pour réussir la transition énergétique, intégrer les énergies renouvelables, décarboner l’industrie, les transports… La technopole Anticipa organise une Matinée Hydrogène, le jeudi 3 octobre 2019 à Guingamp. Venez découvrir le rôle majeur de l’hydrogène pour réussir la transition énergétique, intégrer les énergies renouvelables, décarboner l’industrie, les transports… Venez échanger autour des projets concrets déjà en place en agriculture, mobilité, stockage d’énergie… et découvrir les dynamiques qui se multiplient au sein des collectivités. PROGRAMME 09:00 Accueil et remise des badges 09:15 OuvertureVincent Le Meaux, Guingamp Paimpol AgglomérationRégion Bretagne 09:30 Panorama de la filière Hydrogène en FranceAFHYPAC 10:00 Exemples de solutions dans différents secteurs Production d’hydrogène renouvelable et compétitif à partir de biomasses Haffner Energy Production H2 par électrolyse / Stations hydrogène Nenad Nikolic, McPhy Eco-système hydrogène à Redon Agglomération H2X – Systems Le choix de la mobilité légère à hydrogène en milieu urbain : une évidence à contre-courant Guillaume Le Berre, Pragma Industries Les applications de l’hydrogène pour le secteur maritime et fluvial Olivier Ticos, Alca Torda 11:00 Pause 11:30 Financement des projets hydrogèneJean-Noël Guerre, ADEME 11:45 Table ronde – l’Hydrogène en réponse aux attentes du territoire 12:15 Cocktail déjeunatoire Cette matinée est réservée aux professionnels et collectivités. Théâtre du Champ au Roy – Guingamp 1 place du champ au roy guingamp 22200 Guingamp Moulin des Salles Côtes-d’Armor jeudi 3 octobre 2019 – 09h00 à 12h30

