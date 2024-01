SE FORMER 100% EN LIGNE A UN METIER D’AVENIR Guingamp Guingamp, lundi 22 janvier 2024.

SE FORMER 100% EN LIGNE A UN METIER D’AVENIR ✅OpenClassrooms est un acteur majeur de la formation en ligne en Europe Lundi 22 janvier, 14h00 Guingamp

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-22T14:00:00+01:00 – 2024-01-22T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-22T14:00:00+01:00 – 2024-01-22T16:00:00+01:00

✅OpenClassrooms est un acteur majeur de la formation en ligne en Europe

Leurs programmes 100% en ligne préparent aux métiers en tension en lien avec la transformation numérique : le développement informatique, les métiers de la donnée, des réseaux, ainsi que ceux, plus traditionnels, transformés par le numérique (vente, marketing, RH, gestion de projet, etc.).

✅ Apprenez de nouvelles compétences et devenez :

Technicien informatique

en 9 mois

disponible en alternance

Installez et paramétrez les composants d’un parc informatique, maintenez-le en conditions opérationnelles et de sécurité et traitez les demandes utilisateurs.

✅Devenez Data analyst / Data scientist avec OpenClassrooms

✅ Formations Numériques OpenClassrooms

Rejoignez-nous pour une session informative et interactive ! Posez vos questions en direct et obtenez toutes les réponses dont vous avez besoin. Réservez votre place dès maintenant !

✅ Inscrivez-vous au webinaire d’information, le 22 janvier à 14h, pour en savoir plus sur la pédagogie, le programme et obtenir les réponses à vos questions en direct.

Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur le lien Openclassrooms de la rubrique « voir le site » , en bas de page.

Afin de confirmer votre présence, merci de cliquer également sur le bouton “Je m’inscris”, indiqué en haut de cette page.

Guingamp 22200 Guingamp Guingamp Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/200971 »}] https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/200971

Réunion d’information 1 jeune 1 solution