TOHU-BOHU #4, Guingamp Ecole municipale de dessin, Guingamp, 23 juillet 2019 10:00, Guingamp. 23 – 25 juillet 2019 Sur place Durée : 3 jours de stage ; Tarif : 5 € par jeune et par stage de 3 jours. Le matériel est fourni. 0299373793 Stage d’été pour les 14-17 ans accompagnés par l’artiste Anaïs Touchot. Le Frac Bretagne propose TOHU-BOHU, des ateliers menés en 2019 par l’artiste Anaïs Touchot. Une invitation à concevoir des projets collectifs, alliant découvertes et créations plastiques. Cet été à Guingamp, TOHU-BOHU propose aux 14-17 ans de découvrir l’univers de l’artiste Anaïs Touchot entre architecture, sculpture et bricolage. Pas besoin d’être doué de ses 10 doigts ! Juste avoir l’envie de se rencontrer, d’être ensemble et de raconter – ou inventer – sa petite histoire en construisant son endroit préféré sous la forme d’une maquette très “DIY”… Ce stage est proposé en partenariat avec la Ville de Guingamp dans le cadre du dispositif expérimental Ville laboratoire 100% EAC, en collaboration avec le Centre communal d’action sociale Soirée de clôture le jeudi 25 juillet 2019 à 17h au Centre d’art GwinZegal Ecole municipale de dessin, Guingamp 3 pl Champ au Roy, 22200 guingamp 22200 Guingamp Moulin des Salles Côtes-d’Armor mardi 23 juillet 2019 – 10h00 à 17h00

