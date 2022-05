Atelier Osons la GMS Bâtiment Emergence (48 rue du régiment d’infanterie) Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Atelier Osons la GMS Bâtiment Emergence (48 rue du régiment d’infanterie), 9 octobre 2019 09:00, Guingamp. Mercredi 9 octobre 2019, 09h00 Sur place Sur inscription http://www.technopole-anticipa.com/Atelier-Osons-la-GMS.html Vendre ses produits en grande surface, c’est tentant ! Mais comment y arriver ? La technopole Anticipa Lannion-Guingamp organise le mercredi 9 octobre de 9h00 à 12h30 à Guingamp un atelier qui aura pour thématique “Osons la GMS”. Le but de cet atelier sera de comprendre le monde de la GMS, apprendre à définir une stratégie d’approche et réaliser les avantages et inconvénients à travailler avec la GMS. Tout cela se fera grâce au retour d’expérience d’Emmanuel Rouault, directeur commercial d’entreprises travaillant avec la grande distribution. Programme & Inscriptions : http://www.technopole-anticipa.com/Atelier-Osons-la-GMS.html Bâtiment Emergence (48 rue du régiment d’infanterie) 22300 Guingamp 22200 Guingamp Côtes-d’Armor mercredi 9 octobre 2019 – 09h00 à 12h30 Atelier Osons la GMS

