Guimet [Mix] Scène Hip-Hop Musée national des arts asiatiques – Guimet, 6 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 06 avril 2022

de 20h00 à 23h00

gratuit

Pour cette édition printanière 2022, le Guimet Mix s’ouvre à une nouvelle esthétique du DJing avec une programmation 100% hip-hop. Pour cette première édition dédiée au genre notre maître de cérémonie sera le DJ marseillais Imhotep et son invité Blade AliMBaye, artiste aux multiples facettes, qui sera pour l’occasion accompagné de ses musiciens

Imhotep (IAM)

Imhotep, compositeur et beat-maker depuis 30 ans, est toujours en activité ! Il est connu pour être ” l’architecte musical ” du groupe IAM, dont il a fortement imprégné l’identité musicale. Il semble notamment être le premier beat-maker à composer à partir d’échantillons de musique africaine et asiatique. En parallèle de ses activités ” rapologiques “, Imhotep réalise des albums instrumentaux inclassables : “Blue Print”, “Kheper”, puis “Kheper Dub”. Toujours enraciné dans ses deux registres de prédilection, le Hip-Hop et le Dub, les sets d’Imhotep se composent de remixes ou mash-ups originaux et inédits qui retracent plus d’un quart de siècle d’anthologie, pour un very good trip au-delà des frontières musicales.

Blade AliMBaye

Blade AliMBaye est un performer pluridisciplinaire; rappeur, beatboxer, chanteur, comédien et poète franco-sénégalais. Une ligne artistique engagée construite autour de textes liés à l’histoire de l’humanité. La musique africaine et afro-américaine, le Hip-Hop, la variété font partie intégrante de ses influences, des lectures de poèmes de différents auteurs agrémenteront la performance. Il collabore au théâtre avec Thomas Ostermeier (Retour à Reims, Vernon Subutex) et dans différents projets cinématographiques

Musée national des arts asiatiques – Guimet 6 Place d’Iéna Paris 75116

Contact : https://www.facebook.com/events/1734964266847898/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/museeguimet https://twitter.com/museeguimet

Clubbing;Concert;Danse

Date complète :

2022-04-06T20:00:00+01:00_2022-04-06T23:00:00+01:00

Musée Guimet