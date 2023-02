GUIMARD ET L’ART NOUVEAU MÉTRO ÉGLISE D’AUTEUIL PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

GUIMARD ET L'ART NOUVEAU MÉTRO ÉGLISE D'AUTEUIL, 24 février 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 14:30. Tarif : 17.0 à 17.0 euros. Billet valable à la date indiquée Arrivée 10 minutes avant la visite Gratuit pour les moins de 4 ans Après la rigueur haussmannienne, une créativité sans limite s'est emparée des architectes parisiens au tournant du XXe siècle. C'est ce qu'on nomme aujourd'hui la belle époque et il faut admettre que les façades art-nouveau, les décors sculptés, les mosaïques art-déco ont largement contribué à faire de Paris la plus belle ville du monde. Explorez le très chic 16e arrondissement sur les pas d'Hector Guimard, prenez-en plein la vue et comprenez l'évolution de l'architecture dans la première moitié du siècle dernier. INFORMATIONS PRATIQUES • RDV métro Ranelagh (ligne 9)

