Fest al leur zi chapel / Pilerie de place Chapelle du Christ Guimaëc Catégories d’évènement: Finistère

Guimaëc

Fest al leur zi chapel / Pilerie de place Chapelle du Christ, 21 mai 2022 18:00, Guimaëc. 21 et 22 mai Sur place Plein tarif : 7 euros anais.boutrolle@tiez-breiz.bzh Entre le chantier participatif et le fest-noz, les pas des danseurs permettront de réhabiliter le sol en terre battue de la Chapelle de Christ à Guimaëc dans une ambiance intimiste et traditionnelle. Cette Fest al leur zi chapel ou pilerie de place permettra de continuer la réhabilitation de la Chapelle de Christ à Guimaëc dans une démarche participative et festive. Tombée en ruines, la chapelle du XVIème siècle a été réhabilitée à partir de 1998. À l’occasion de la Fête de la Bretagne, l’association TIEZ BREIZ – Maisons et Paysages de Bretagne, organise en partenariat avec la commune de Guimaëc, une pilerie de place afin de réhabiliter une partie du sol en terre battue. Les duos de chanteurs et musiciens s’enchaîneront dans la ronde et joueront une programmation artistique traditionnelle.

Une exposition bilingue Breton / Français fera la rétrospective des travaux de réhabilitation et un focus sur la tradition des pileries de place en Bretagne.

Informations pratiques : Stand TIEZ BREIZ – Restauration et buvette sur place – Accès libre aux personnes en situation de handicap et leur accompagnateur. Chapelle du Christ 29620 Guimaëc 29620 Guimaëc Finistère samedi 21 mai – 18h00 à 23h59

dimanche 22 mai – 00h00 à 01h00 Région Bretagne

Détails Heure : 18:00 - 01:00 Catégories d’évènement: Finistère, Guimaëc Autres Lieu Chapelle du Christ Adresse 29620 Guimaëc Ville Guimaëc Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville Chapelle du Christ Guimaëc Departement Finistère

Chapelle du Christ Guimaëc Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guimaec/

Fest al leur zi chapel / Pilerie de place Chapelle du Christ 2022-05-21 was last modified: by Fest al leur zi chapel / Pilerie de place Chapelle du Christ Chapelle du Christ 21 mai 2022 18:00 Chapelle du Christ Guimaëc Guimaëc

Guimaëc Finistère