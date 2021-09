Guilvinec Centre Loisirs et Culture Finistère, Guilvinec Rendez-Vous d’Automne – Salon de Créateurs et Artisans d’Art – Guilvinec Centre Loisirs et Culture Guilvinec Catégories d’évènement: Finistère

Guilvinec

Rendez-Vous d’Automne – Salon de Créateurs et Artisans d’Art – Guilvinec Centre Loisirs et Culture, 9 octobre 2021 13:30, Guilvinec. 9 et 10 octobre Sur place Entrée Libre – Pass sanitaire obligatoire https://www.facebook.com/salonautomne.gv 27 artistes dans des domaines très variés.Animations: Jeux bretons, ateliers bricolage, balades poney, structure gonflable. Petite restauration La 8ème édition du Salon de Créateurs et Artisans d’Art des Rendez-Vous d’Automne au Guilvinec rassemble 27 artistes dans des domaines très variés. Ils vous présentent en personne leurs oeuvres et les proposent à la vente durant tout ce week-end aus saveurs d’Automne.

Animations en extérieur: Jeux bretons, ateliers bricolage, balades poney, structure gonflable

Gourmandises: Châtaignes grillées, vin chaud, crèpes, kouigns, etc… Entrée Libre – Pass sanitaire obligatoire Centre Loisirs et Culture Rue Méjou Bihan 29730 Guilvinec 29730 Guilvinec Finistère samedi 9 octobre – 13h30 à 19h00

dimanche 10 octobre – 10h00 à 18h00

