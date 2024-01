Apéro-Découverte – No Bulling for kids – Prévention harcèlement scolaire Café librairie De l’encre à l’écran Guilvinec, vendredi 16 février 2024.

Apéro-Découverte – No Bulling for kids – Prévention harcèlement scolaire Café librairie De l’encre à l’écran Guilvinec Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 19:00:00

fin : 2024-02-16 20:00:00

Lors d’un moment relax à l’heure de l’apéro nous vous proposons de venir découvrir l’association No Bulling For kids qui regroupe des motards engagés dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Le but est de faire prendre conscience aux enfants de ce qu’est le harcèlement scolaire et comment s’en défendre.

Leurs actions sont triples dans les établissements scolaires CM1 CM2 6′ et 5′ (en partenariat avec la FCPE), l’accompagnement individualisé à la demande des parents et des conférences à destination des parents pour un public d’adultes et lors de manifestations publiques, sportives ou culturelles.

Les consommations prises au café sont payantes. Places limitées. Inscription souhaitée sur le site de la librairie.

.

Café librairie De l’encre à l’écran 1 Rue Jean Baudry

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne contact@delencrealecran.com



L’événement Apéro-Découverte – No Bulling for kids – Prévention harcèlement scolaire Guilvinec a été mis à jour le 2024-01-18 par OT Destination Pays Bigouden Sud