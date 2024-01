Rencontre et dédicace – A Contre-Marée Café librairie De l’encre à l’écran Guilvinec, vendredi 9 février 2024.

Rencontre et dédicace – A Contre-Marée Café librairie De l'encre à l'écran Guilvinec

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 18:30:00

fin : 2024-02-09 19:30:00

Rencontre avec les femmes qui sont derrière l’ouvrage « A contre-marée » ! Venez découvrir les coulisses de la création avec l’éditrice, l’autrice, l’illustratrice et l’héroïne de la BD, Scarlette Le Corre.

Avec Scarlette Le Corre, on rencontre une « patronne marin-pêcheur seule en mer », comme elle se présente toujours aux premiers abords. Mais elle est aussi une précurseuse de l’algoculture en Bretagne, une commerçante hors pair, une cheffe cuistot, une militante, une maîtresse de conférence.

« Scarlette Le Corre. Un nom pareil, ça ne s’invente pas. Un parcours comme le sien non plus. Scarlette est la première patronne de pêche française. Elle a commencé à naviguer seule en mer à une époque où les femmes pouvaient à peine espérer monter à bord d’un navire. Parler de Scarlette, c’est dépeindre l’histoire du Guilvinec, ville portuaire du Finistère sud, en Bretagne. C’est se laisser emporter le long de l’estran pour découvrir les algues et leurs bienfaits.

C’est revenir quelques décennies en arrière, au coeur des luttes politiques du secteur maritime en France. Scarlette peut diviser mais ne laisse jamais indifférent. e. Alors, nous avons voulu raconter son histoire. Il aura fallu suivre le rythme effréné de son quotidien pour espérer saisir le personnage avec justesse. C’est à travers le carnet de bord de Manon Selli illustré par les aquarelles de Lauriane Miara, qu’A contre-marée nous embarque aux côtés de la célèbre patronne de pêche. » Editions Panthera

Dédicace, entrée gratuite,

Inscription souhaitée sur le site de la librairie.

Café librairie De l’encre à l’écran 1 Rue Jean Baudry

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne contact@delencrealecran.com



