Rencontre et dédicace – Caroline Troin – Tête de paille Café librairie De l’encre à l’écran Guilvinec, samedi 3 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 11:00:00

fin : 2024-02-03 12:00:00

Caroline Troin, la programmatrice et co-directrice du festival de cinéma de Douarnenez de 1990 à 2010, raconte l’histoire d’une jeune bretonne de 25 ans Camille, surnommée Tête de paille par ses copines à cause de sa tignasse blonde.

Lors du festival de cinéma de Douarnenez, un joueur de didgeridoo aborigène vient prendre en otage Camille. Un hiver plus tard, la voilà qui arpente seule les terres australiennes à la recherche de son musicien. Cette quête la mène en terre noire , une Australie très différente des cartes postales, celle des communautés aborigènes et leur culture millénaire. Une Australie chaleureuse et porteuse de sens, toutefois cette altérité absolue, loin de ses fondamentaux occidentaux, fonctionne chez elle comme une illumination, au-delà de la passion amoureuse tourmentée qui brinqueballe les amants sur les routes interminables du continent.

De retour en Bretagne, au milieu des artistes australiens revenus en tournée, elle tente de comprendre pourquoi ce goût de l’altérité est devenu central dans sa vie, et le restera jusqu’à aujourd’hui. Un roman d’apprentissage à l’écriture très rythmée, festive, chamboulée, qui nous emporte dans des zones inconnues. Le road-movie d’une jeunesse qui n’aime rien tant que de se faire tourner la tête à l’envers.

L’autrice présentera dans le même temps un travail en cours sur les livres jeunesse et l’ailleurs , où elle collecte les témoignages des lecteurs sur le thème / quand la figure de l’étranger.e est-elle arrivée dans votre vie ? Par les livres ? Voyage ? Timbres ? Rencontre ? Vignettes de foot ?

Places limitées. réservation souhaitée.

Café librairie De l’encre à l’écran 1 Rue Jean Baudry

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne contact@delencrealecran.com



L’événement Rencontre et dédicace – Caroline Troin – Tête de paille Guilvinec a été mis à jour le 2024-01-18 par OT Destination Pays Bigouden Sud