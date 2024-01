Les Combustibles – Club de lecture – Thème western Café librairie De l’encre à l’écran Guilvinec, mercredi 24 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 18:30:00

fin : 2024-01-24 20:00:00

Le principe est simple un thème choisi chaque mois et on discute ensemble, pas d’animateur, on laisse chaque personne s’exprimer à son tour et puis on parle à bâtons rompu.

Inscription souhaitée.

Café librairie De l’encre à l’écran 1 Rue Jean Baudry

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne contact@delencrealecran.com



L’événement Les Combustibles – Club de lecture – Thème western Guilvinec a été mis à jour le 2024-01-18 par OT Destination Pays Bigouden Sud