Guillotine – Apéro-concert de 19h / Bouche d’Air Pannonica (Salle) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Guillotine – Apéro-concert de 19h / Bouche d’Air Pannonica (Salle), 28 avril 2022, Nantes. 2022-04-28 En préambule au concert de Govrache à la salle Paul Fort.

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles. En préambule au concert de Govrache à la salle Paul Fort. Concert. Guillotine est le fruit d’une rencontre entre Chel et Philippe Crochet (Bouskidou) lors des enregistrements d’albums jeune public de Chel. Désireux d’unir leurs talents et contraints par la crise sanitaire, les deux amis se lancent dans cette nouvelle aventure au cours de l’année 2020.Des textes tranchants, mais avec une pointe de dérision, qui évoquent le réel et les nombreux sujets piquants que la période nous sert depuis quelques temps, sur le fil du rasoir… Chel, chant, guitare, écriture et compositionPhilippe Crochet, guitare, chant, écriture et compositionÉtienne Boisdron, accordéonStéphane Barbier, batterieSacha Guyon / Josselin Sébille, basse Attention : le Pannonica n’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant. Pannonica (Salle) adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Accueil

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Pannonica (Salle) Adresse 9 Rue Basse Porte Ville Nantes lieuville Pannonica (Salle) Nantes Departement Loire-Atlantique

Pannonica (Salle) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Guillotine – Apéro-concert de 19h / Bouche d’Air Pannonica (Salle) 2022-04-28 was last modified: by Guillotine – Apéro-concert de 19h / Bouche d’Air Pannonica (Salle) Pannonica (Salle) 28 avril 2022 Nantes Pannonica (Salle) Nantes

Nantes Loire-Atlantique