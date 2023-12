Cet évènement est passé Portes ouvertes de la miellerie Guillot Feuillade Catégories d’Évènement: Charente

Feuillade Portes ouvertes de la miellerie Guillot Feuillade, 11 décembre 2023, Feuillade. Feuillade Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-11 10:00:00

fin : 2023-12-11 12:00:00 Découvrez le monde des abeilles et les délicieux produits de la miellerie de Feuillade !.

Découvrez le monde des abeilles et les délicieux produits de la miellerie de Feuillade ! .

Guillot Zone artisanale Charente Périgord

Feuillade 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord Détails Catégories d’Évènement: Charente, Feuillade Autres Code postal 16380 Lieu Guillot Adresse Guillot Zone artisanale Charente Périgord Ville Feuillade Departement Charente Lieu Ville Guillot Feuillade Latitude 45.609295 Longitude 0.458982 latitude longitude 45.609295;0.458982

Guillot Feuillade Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/feuillade/