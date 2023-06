Visite de ferme – EARL Chateignier Guillonville Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Guillonville Visite de ferme – EARL Chateignier Guillonville, 11 août 2023, Guillonville. Guillonville,Eure-et-Loir Corentin Chateignier cultive l’asperge verte et a développé l’élevage de volaille et la culture de truffe du Périgord !.

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-11 16:30:00. EUR. Guillonville 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Corentin Chateignier grows green asparagus, poultry and Périgord truffles! Corentin Chateignier cultiva espárragos verdes y ha desarrollado la avicultura y el cultivo de trufas del Périgord Corentin Chateignier baut grünen Spargel an und hat die Geflügelzucht und den Anbau von Périgord-Trüffeln ausgebaut! Mise à jour le 2023-06-26 par OT COEUR DE BEAUCE Détails Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir, Guillonville Autres Adresse Ville Guillonville Departement Eure-et-Loir Lieu Ville Guillonville

Guillonville Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guillonville/