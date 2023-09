Visite commentée : deux maisons mitoyennes en paille Guillestre, devant l’office de tourisme Guillestre Catégories d’Évènement: Guillestre

Hautes-Alpes Visite commentée : deux maisons mitoyennes en paille Guillestre, devant l’office de tourisme Guillestre, 15 octobre 2023, Guillestre. Visite commentée : deux maisons mitoyennes en paille Dimanche 15 octobre, 16h00 Guillestre, devant l’office de tourisme Nombre de places limité, inscription obligatoire Épargner du foncier, utiliser des matériaux renouvelables comme la paille, capter la chaleur du soleil, autant d’éléments qui ont orienté cette construction.

En compagnie de Sandrine Raymond, architecte, d’Eco 2 Scop et du propriétaire.

Sur inscription au 04 92 24 77 / org. CCSP / CCGQ Guillestre, devant l’office de tourisme guillestre Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 24 77 61 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T16:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

2023-10-15T16:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00 Eco2scop Détails Catégories d’Évènement: Guillestre, Hautes-Alpes Autres Lieu Guillestre, devant l'office de tourisme Adresse guillestre Ville Guillestre Departement Hautes-Alpes Lieu Ville Guillestre, devant l'office de tourisme Guillestre latitude longitude 44.660674;6.651114

Guillestre, devant l'office de tourisme Guillestre Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guillestre/