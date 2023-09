Balade urbaine chorégraphique » Et + si affinités … » Guillestre, devant la mairie Guillestre Catégories d’Évènement: Guillestre

Hautes-Alpes Balade urbaine chorégraphique » Et + si affinités … » Guillestre, devant la mairie Guillestre, 15 octobre 2023, Guillestre. Balade urbaine chorégraphique » Et + si affinités … » Dimanche 15 octobre, 14h00 Guillestre, devant la mairie La Compagnie Antipodes propose une danse singulière où la physicalité s’entremêle à la poésie. L’écriture chorégraphique de Lisie Philip offre une relecture d’espaces tant architecturaux, urbanistiques que sociaux. Pour cette balade, les danseurs seront accompagnés de stagiaires amateurs. Pour tout public.

Stage de danse gratuit, pour tous à partir de 10 ans, les 7, 8, 14,octobre de 10h à 16h. Inscriptions pour le stage au 04 92 46 82 55.

Dispositif Résidence en Territoire – DRAC PACA, avec le soutien actif de Bienvenue là-haut / ACSSQ.

