Guillermo Guiz "Au suivant" Théâtre de la Cité 3 rue Paganini Nice

2022-09-22

À 38 ans, l'âge du Christ, Guillermo Guiz revient sur son éducation, élevé par un père seul, féministe et misogyne, qui était « sûr de l'inexistence de Dieu, mais pas du temps de cuisson des œufs mollets?». EUR 26 28 infos@theatredelacite.fr +33 4 93 16 82 69 http://www.theatredelacite.fr/

