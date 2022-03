Guillermo Guiz : Au suivant Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Guillermo Guiz : Au suivant Cité des Congrès, 18 novembre 2022, Nantes.

Horaire : 20:00

Horaire : 20:00
35 €
One man show.À 38 ans, l'âge du Christ, Guillermo Guiz revient sur son éducation, élevé par un père seul, féministe et misogyne, qui était "sûr de l'inexistence de Dieu, mais pas du temps de cuisson des œufs mollets". L'humoriste belge évoque la thématique de la transmission, livrant un témoignage aussi drôle qu'émouvant sur son rapport à l'enfance.

