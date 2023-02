Une Nuit de la Chouette aux abords de la Réserve naturelle régionale des gorges de Daluis Guillaumes (06) Salle des Fêtes Reine Marie d’Anjou Guillaumes Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Guillaumes

Une Nuit de la Chouette aux abords de la Réserve naturelle régionale des gorges de Daluis Samedi 4 mars, 18h00 Guillaumes (06) Salle des Fêtes Reine Marie d'Anjou

Sur inscription

Rejoignez-nous le temps d’une soirée pour découvrir les rapaces nocturnes et partir à leur recherche au crépuscule. Guillaumes (06) Salle des Fêtes Reine Marie d’Anjou Guillaumes Guillaumes 06470 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Cette soirée sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir les différentes espèces de rapaces nocturnes du territoire et leur cycle de vie. Nous discuterons aussi de l’impact de la pollution lumineuse sur ces derniers et partirons à leur recherche lors d’une balade au crépuscule.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T18:00:00+01:00

2023-03-04T20:00:00+01:00 Manon Loup-Hadamard

