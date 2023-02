GUILLAUME RETAIL DU CLASSIQUE AU JAZZ MANOUCHE LE TRITON, 18 février 2023, LES LILAS.

GUILLAUME RETAIL DU CLASSIQUE AU JAZZ MANOUCHE LE TRITON. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 20:30 (2023-02-18 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

FESTIVAL OBOE 2023 – CARTE BLANCHE A GUILLAUME RETAIL « VOYAGE ENTRE LE CLASSIQUE ET LE JAZZ MANOUCHE » Un concert aux saveurs multiples avec un hautbois (mais pas que !) dans tous ses états ! Issue d’une rencontre avec la compositrice Françoise Choveau, cette carte blanche se veut dans la lignée de la sonate « Kaléïdoscope » qu’elle composa pour Guillaume Retail au hautbois et Frédérick Volanti au piano. Cette sonate, met en scène le hautbois dans de nouveaux territoires, mêlant écriture classique et jazz, avec de nombreux passages libres et improvisés ou le hautbois s’aventure rarement d’habitude. Le duo hautbois/piano poursuivra sur des pièces arrangées pour l’occasion, de jazz (Chick Corea) et de musiques du monde (Carlos Aguirre). Guillaume Retail invitera ensuite Robin Pouvreau et Pierre Bectard pour une session jazz manouche dans la bonne humeur, avec une proposition de morceaux à la fois conservateurs d’une esthétique musicale qui a fait ses preuves, chinés et redécouverts par les musiciens d’aujourd’hui en leur donnant un nouveau souffle. Cette carte blanche se clôturera en musique électronique, où Frédérick Volanti et Guillaume Retail évolueront dans un univers sonore proposé par Darius Choveau aux machines. Bon concert ! Robin Pouvreau et Pierre Bectard guitare Fréderic Volanti piano Darius Choveau électronique

LE TRITON LES LILAS 11 bis, rue du Coq Français Seine-Saint-Denis

Robin Pouvreau et Pierre Bectard guitare

Fréderic Volanti piano

Darius Choveau électronique

