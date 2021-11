La Roche-sur-Yon Le Grand R - Salle du Théâtre La Roche-sur-Yon, Vendée Guillaume Poix invite Régis Jauffret / Guillaume Poix, auteur associé | Régis Jauffret Le Grand R – Salle du Théâtre La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Vendée

Guillaume Poix invite Régis Jauffret / Guillaume Poix, auteur associé | Régis Jauffret Le Grand R – Salle du Théâtre, 10 juin 2022, La Roche-sur-Yon. Guillaume Poix invite Régis Jauffret / Guillaume Poix, auteur associé | Régis Jauffret

Le Grand R – Salle du Théâtre, le vendredi 10 juin 2022 à 19:00

Guillaume Poix invite Régis Jauffret ———————————— ### Guillaume Poix, auteur associé | Régis Jauffret **C’est une soirée exceptionnelle qui s’annonce avec l’invitation faite à Régis Jauffret pour cette fin de saison.** Guillaume Poix loue depuis longtemps le travail de Régis Jauffret, notamment — et entre autres — Univers, univers, édité chez Verticales en 2003, prix Décembre, ce roman incroyable qui raconte les mille vies possiblement enchâssées d’une femme. Avec la parution aux éditions du Seuil de Papa en 2020 et Le Dernier Bain de Gustave Flaubert en 2021, l’admiration perdure. Lors de cette soirée inédite, ils auront à coeur de croiser leur univers respectif et de débattre sur l’art et la manière d’augmenter à l’infini une fiction. Régis Jauffret est l’auteur de nombreux romans, dont Asiles de fous (2005), prix Femina. En 2007, son ouvrage Microfictions est récompensé par le prix France Culture-Télérama et le grand prix de l’humour noir Xavier Forneret. En 2016, son livre Cannibales figure sur la liste des quatre derniers romans en lice pour le prix Goncourt. En 2018, il reçoit le Prix Goncourt de la nouvelle pour Microfictions 2018.

Gratuit sur réservation

RENCONTRE LITTÉRAIRE. C’est une soirée exceptionnelle qui s’annonce avec l’invitation faite à Régis Jauffret pour cette fin de saison. Le Grand R – Salle du Théâtre Place du Théâtre, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon Liberté Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T19:00:00 2022-06-10T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon, Vendée Autres Lieu Le Grand R - Salle du Théâtre Adresse Place du Théâtre, 85000 La Roche-sur-Yon Ville La Roche-sur-Yon lieuville Le Grand R - Salle du Théâtre La Roche-sur-Yon