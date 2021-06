Paris LE BAL BLOMET Paris GUILLAUME PERRET – Les Jeudis JAZZ MAGAZINE LE BAL BLOMET Paris Catégorie d’évènement: Paris

Guillaume Perret abandonne exceptionnellement sa culture rock pour une soirée jazz début XXe Guillaume PERRET : Saxophones, Loopers Tatiana EVA-MARIE : voix Fabrice DI FALCO : voix Ernie ODOOM : voix Guillaume Perret propose une soirée jazz début XXe. Il abandonne exceptionnellement sa culture rock pour livrer une ambiance d’époque, navigant entre les styles swing, West Coast, Cool et Classique. Concerts -> Jazz LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015 Contact :LE BAL BLOMET 0756819977 contact@balblomet.fr http://www.balblomet.fr https://www.facebook.com/balblomet/ Concerts -> Jazz Musique

