Guillaume Nouaux trio Tarnos, 7 mai 2022, Tarnos.

Guillaume Nouaux trio Tarnos

2022-05-07 – 2022-05-07

Tarnos Landes Tarnos

EUR 9 12 Depuis 2018, Guillaume Nouaux a établi son trio régulier autour de Jérôme Gatius (clarinette) et Alain Barrabès (piano). Musiciens talentueux et amis de longue date, c’est toujours avec un plaisir de jouer évident qu’ils interprètent un répertoire ancré dans la tradition du jazz des origines, où se mêlent des airs de ragtime, de blues, et swing et des airs populaires de La Nouvelle-Orléans. Habitué à sillonner l’Europe, le Guillaume Nouaux Trio a su fédérer un large public de connaisseurs et d’amateurs de jazz traditionnel, mais aussi un public simplement heureux de passer un bon moment en compagnie de musiciens généreux et qui aiment partager l’esprit festif de cette musique.

Rendez-vous à la salle Maurice Thorez à 20h30 !

Depuis 2018, Guillaume Nouaux a établi son trio régulier autour de Jérôme Gatius (clarinette) et Alain Barrabès (piano). Musiciens talentueux et amis de longue date, c’est toujours avec un plaisir de jouer évident qu’ils interprètent un répertoire ancré dans la tradition du jazz des origines, où se mêlent des airs de ragtime, de blues, et swing et des airs populaires de La Nouvelle-Orléans. Habitué à sillonner l’Europe, le Guillaume Nouaux Trio a su fédérer un large public de connaisseurs et d’amateurs de jazz traditionnel, mais aussi un public simplement heureux de passer un bon moment en compagnie de musiciens généreux et qui aiment partager l’esprit festif de cette musique.

Rendez-vous à la salle Maurice Thorez à 20h30 !

+33 5 59 64 34 45

Depuis 2018, Guillaume Nouaux a établi son trio régulier autour de Jérôme Gatius (clarinette) et Alain Barrabès (piano). Musiciens talentueux et amis de longue date, c’est toujours avec un plaisir de jouer évident qu’ils interprètent un répertoire ancré dans la tradition du jazz des origines, où se mêlent des airs de ragtime, de blues, et swing et des airs populaires de La Nouvelle-Orléans. Habitué à sillonner l’Europe, le Guillaume Nouaux Trio a su fédérer un large public de connaisseurs et d’amateurs de jazz traditionnel, mais aussi un public simplement heureux de passer un bon moment en compagnie de musiciens généreux et qui aiment partager l’esprit festif de cette musique.

Rendez-vous à la salle Maurice Thorez à 20h30 !

libre de droit

Tarnos

dernière mise à jour : 2022-04-29 par