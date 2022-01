Guillaume Nouaux Trio Salle des fêtes de Saint Jean de Braye, 30 janvier 2022, Saint-Jean-de-Braye.

Guillaume Nouaux Trio

Salle des fêtes de Saint Jean de Braye, le dimanche 30 janvier à 17:00

* **Guillaume Nouaux** (batterie et leader) * **Jérôme Gatius (**clarinette) * **Alain Barrabès** (piano) ### …vous convient à un voyage en Louisiane au début du siècle dernier, dans l’atmosphère des trios mythiques de La Nouvelle-Orléans… **Guillaume Nouaux** n’en est pas à son coup d’essai dans cette forme aujourd’hui peu usitée du trio clarinette-piano-batterie. En 2016, il sort l’album « Here Comes The Band » entouré de **Jérôme Gatius** (clarinette) et de **Didier Datcharry** (piano). Ce disque fait l’unanimité de la presse spécialisée: « CHOC » Jazz Magazine, « ELU » Citizen Jazz, « INDISPENSABLE » Jazz Hot, « INDISPENSABLE » Jazz News… Les musiciens du trio interprètent un répertoire ancré dans la tradition du jazz des origines, où se mêlent des airs de ragtime, de blues, de swing et des airs populaires de La Nouvelle-Orléans.

Prix des places: 10€ (-12 ans), 17€ (réduit) et 20€ Billetterie en ligne sécurisée

Salle des fêtes de Saint Jean de Braye Rue de la mairie, 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Cité des Cheminots Loiret



