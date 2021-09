Paris Librairie de Paris île de France, Paris Guillaume Musso en dédicace exceptionnelle ! Librairie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Guillaume Musso en dédicace exceptionnelle ! Librairie de Paris, 25 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 16h à 18h

gratuit

? ✍️ Guillaume Musso et la Librairie de Paris vous invitent à une séance de dédicaces à l’occasion de la parution de son dernier roman, “L’Inconnue de la Seine” publié par les éditions Calmann-Lévy. Un thriller ancré dans le monde d’aujourd’hui… ✍️ Guillaume Musso et la Librairie de Paris vous invitent à une séance de dédicaces à l’occasion de la parution de son dernier roman, “L’Inconnue de la Seine” publié par les éditions Calmann-Lévy. Un thriller ancré dans le monde d’aujourd’hui… –> Pour vous procurer le livre, c’est ici ! <– ➡️ATTENTION : En fonction de l’affluence, nous pourrons vous demander de ne faire signer qu’UN SEUL LIVRE. À PROPOS “L’Inconnue de la Seine” raconte l’histoire d’une jeune femme amnésique qui vient d’être repêchée dans la Seine par la brigade fluviale. À la fois roman à suspense et enquête, ce livre ne manquera pas de tenir le lecteur en haleine au fil des pages ! Photographie ©Emanuele Scorcelletti Animations -> Lecture / Rencontre Librairie de Paris 7 place de Clichy Paris 75017

2, 13 : Place de Clichy (83m) 13 : Liège (anciennement station Berlin) (416m)

Contact :Librairie de Paris 01 45 22 47 81 b.madrid@ledivan.com https://www.librairie-de-paris.fr/ https://www.facebook.com/librairie.deparis/ Animations -> Lecture / Rencontre

Date complète :

2021-09-25T16:00:00+02:00_2021-09-25T18:00:00+02:00

Photographie©Emanuele Scorcelletti

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Librairie de Paris Adresse 7 place de Clichy Ville Paris lieuville Librairie de Paris Paris