Quand s’impose la nécessité « d’aller plus vite, plus haut, plus fort », instinctivement nos regards convergent vers le seul candidat légitime. Guillaume Meurice brocarde la classe politique, et parodie dans son dernier spectacle, tous les codes du meeting : clip de campagne, musique, programme, pupitre, drapeau bleu-blanc-rouge… Le terrain de jeu est un vivier stupéfiant dans lequel l’humoriste puise une inspiration a priori potache. On se réjouit de ce nouveau seul en scène, voire on se poile d’avance, car on sait déjà que le « comique d’investigation » a fomenté ce rendez-vous pour pointer les absurdités du quinquennat qui s’achève. Et on savoure sans modération la Meurice touch : de la lucidité, de la malice et une pointe de cynisme salvateur pour nous aider à passer cette année électorale angoissante. Meurice 2022, c’est l’avenir de la France du futur, on vous dit.

Tarif unique : 16€ – La recette sera reversée au Collectif Bienvenue au profit de Sos Méditerranée.

Il est grandement temps de voter pour un président des « Francais.e.s qui regardent au loin en plissant les yeux ». Meurice 2022, la candidat qu’il vous faut.

2022-04-17T17:00:00 2022-04-17T19:00:00