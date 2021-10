Guillaume Meurice 2022 Odyssée, 21 janvier 2022, Orvault.

2022-01-21 Placement libre Pass sanitaire obligatoire

Horaire : 17:38 21:50

Gratuit : non de 9 € à 24 € Tout public à partir de 12 ans Placement libre Pass sanitaire obligatoire

Depuis de nombreuses années, le facétieux Guillaume Meurice arpente les rues, armé de son micro, à la rencontre des Français, pour croquer l’actualité avec eux. Ces échanges insolites, parfois absurdes mais toujours savoureux sont diffusés sous forme de chroniques dans Par Jupiter ! sur France Inter et donnent à entendre les convictions et contradictions de chacun. Nourri de ces échanges citoyens et fort de ces joutes verbales quotidiennes, Guillaume Meurice se présente aujourd’hui aux élections présidentielles !Il est le candidat de la réconciliation nationale. Certes, le quinquennat qui se termine a été d’une incroyable réjouissance doublée d’une réussite totale. Certes, les autres prétendants déclarés brillent par leur génie, leur honnêteté, leur altruisme. Mais Meurice a l’ambition d’aller plus loin, plus vite, plus haut, plus fort. Il a des propositions pour le pays et incarne à lui seul, l’avenir de la France du futur ! De et avec Guillaume MeuriceRégie : Julie Duquenoÿ

Odyssée Orvault 44700

02 51 78 37 50 http://www.odyssee.orvault.fr