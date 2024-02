GUILLAUME LEDOUX SALLE DES FETES Charmes-Sur-Rhone, vendredi 24 mai 2024.

Un piano, deux guitares et trois voix. C’est en toute simplicité que Guillaume Ledoux, membre fondateur du groupe Blankass, présente son trio acoustique.Des histoires de gens simples, des petites colères de tous les jours, des chômeurs heureux et des travailleurs déçus, il y a du Springsteen ou du Johnny Cash là-dedans… Un peu de Souchon et un peu de Blankass quand même, et une bonne dose d’humilité… De ballades déchirées en chansons légères et habitées, Guillaume se promène au hasard des concerts, évoluant sur un fil tendu entre le spleen et le rire, entre le monde rural et le gro Sur scène, dans ces formats intimistes, sa poésie et sa sensibilité promettent d’être encore au rendez-vous. Les amateurs de chansons à textes vont pouvoir se réjouir, et les fans de Blankass retrouveront avec plaisir les grands succès du groupe.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-05-24 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE DES FETES QUARTIER GARE 07800 Charmes-Sur-Rhone 07