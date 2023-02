GUILLAUME FARLEY – TRIO PAN PIPER PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

GUILLAUME FARLEY – TRIO PAN PIPER. Un spectacle à la date du 2023-04-15 à 20:00 (2023-02-13 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros. Si Guillaume Farley était un animal, ce serait sûrement un Canard. Parce que le canard, il vole, il nage, il marche. Il est un des seuls spécimens vivants à pouvoir faire les trois. Alors pourquoi vouloir classer Guillaume entre «chanson drôle », « chanson émotion», ou « répertoire à dominante musicale ». Comme pour le canard, il n'y a pas de réponse, ça dépend du moment. Guillaume Farley est inclassable, c'est sa proposition artistique. Aucune étiquette pour le définir, désolé ! PAN PIPER PARIS 2-4 IMPASSE LAMIER Paris

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu PAN PIPER Adresse 2-4 IMPASSE LAMIER Ville PARIS Tarif 18.0-18.0 lieuville PAN PIPER PARIS Departement Paris

