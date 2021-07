guillaume de chassy/elise caron LE TRITON, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Les Lilas.

LE TRITON, le vendredi 17 septembre à 20:30

« La poésie est ce qui me touche le plus dans la musique. Ce qui relie Franz Schubert, Charles Trénet et Bill Evans ? Au delà des lieux, des styles et des époques, c’est cette grâce si rare, qu’elle s’appuie ou non sur les mots. Avec Thomas Savy et Arnault Cuisinier, qui comme moi enjambent les frontières entre musique classique, jazz et chanson, nous explorons un parcours dont la Poésie est le fil conducteur, universel et intemporel. Poésie qui s’incarne dans la voix d’Elise Caron, sur des chansons françaises où flottent les souvenirs délicieux de Danièle Darrieux, Lucienne Delyle et Suzy Delair. » Guillaume de Chassy

Tarif E (20€, 15€, 12€, 8€)

guillaume de chassy/elise caron

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis



