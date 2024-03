GUILLAUME DE CHASSY / DAVID LINX / MATTEO PASTORINO LE TRITON Les Lilas, vendredi 28 juin 2024.

GUILLAUME DE CHASSY / DAVID LINX / MATTEO PASTORINO ON SHOULDERS WE STAND « TRANSCRIPTIONS » Vendredi 28 juin, 20h00 LE TRITON TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-28T20:00:00+02:00 – 2024-06-28T21:30:00+02:00

Fin : 2024-06-28T20:00:00+02:00 – 2024-06-28T21:30:00+02:00

« Nous n’inventons rien totalement ; nous nous tenons sur les épaules des grands créateurs qui nous ont précédés ou de ceux que nous cotoyons aujourd’hui : musiciens, peintres, écrivains… ces géants nous soutiennent et nous inspirent chaque jour. Certains compositeurs classiques nous paraissent comme des amis fidèles. Dans leurs pièces pour piano, l’évidence de la mélodie appelle souvent le chant. Nous avons donc réalisé des transcriptions pour la voix, que David a revêtues de ses propres mots. Il y évoque la quête de soi et son rapport au monde actuel. Les musiques que nous traversons sont parfois écrites, parfois improvisées : nous enjambons les frontières avec jubilation. Nous nous sommes efforcés de ne pas simplifier ce qui est compliqué et de ne pas compliquer ce qui est simple. De même que les rivières changent de lit, des mondes se rencontrent et des horizons se déplacent. » Guillaume de Chassy

Musiques d’après Bach, Ravel, Scriabine, Schubert, Chopin, Mompou, Rachmaninov et Chostakovitch.

Textes de David Linx

Transcriptions de Guillaume de Chassy

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://letriton.com/programmation/guillaume-de-chassy-david-linx-matteo-pastorino-3117 »}]

Jeff Ludovicus