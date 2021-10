Guillaume DE CHASSY & Christophe MARGUET Sunset & Sunside, 17 novembre 2021, Paris.

“Des musiques qui surgissent d’une conversation imaginaire entre poètes anglais et français, du XVIIe siècle à nos jours, autour de la Question Amoureuse”

Après avoir suivi les traces de William Shakespeare (Shakespeare Songs, 2015) puis de Marlene Dietrich (Letters to Marlene, 2018) en compagnie du saxophoniste Andy Sheppard, Christophe Marguet et Guillaume de Chassy bouclent leur trilogie. Pour cet ultime épisode, ils ont écrit des musiques qui surgissent d’une conversation imaginaire entre poètes anglais et français, du XVIIe siècle à nos jours, autour de la Question Amoureuse (The Issue of Love). Incarné dans les deux langues par les voix enregistrées de Lambert Wilson et Delphine Lanson, ce dialogue poétique inspire les envolées du duo Marguet-de Chassy et de leur invité spécial pour ce concert, le grand clarinettiste Thomas Savy.

