GUILLAUME BARRAUD & MATHIEU BELIS LE TRITON, 9 juin 2022, Les Lilas.

GUILLAUME BARRAUD & MATHIEU BELIS

LE TRITON, le jeudi 9 juin à 20:30

Fruit de dix années de complicité, ce nouveau projet prend source en pleine pandémie. Les compositeurs Mathieu Bélis et Guillaume Barraud se réunissent pour de multiples sessions d’improvisation. Il en découle un répertoire intimiste. De la synergie du piano et de cette grande flûte traversière de l’Inde qu’est le bansuri, émane un langage propre et saisissant. Les cordes frappées et le souffle du bambou s’imbriquent, s’entremêlent pour esquisser des toiles aux couleurs vives. C’est une ode au voyage, une échappée. On découvre un univers hétéroclite, qui s’inscrit dans un jazz contemporain empreint de musique classique, pop et traditionnelle. **Mathieu Bélis** piano, compositions **Guillaume Barraud** bansuri, compositions

Piano & bansuri

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis



