Orne Le festival patrimonial Rémalire est consacré cette année à Guillaume le Conquérant. Pour tout savoir rendez-vous de juillet 2023 à mai 2024 sur la Véloscènie pour découvrir 12 panneaux d’informations. Le festival patrimonial Rémalire est consacré cette année à Guillaume le Conquérant. Pour tout savoir rendez-vous de juillet 2023 à mai 2024 sur la Véloscènie pour découvrir 12 panneaux d’informations. +33 2 33 83 65 93 http://www.remalire.blogspot.fr/ Rémalard en Perche

