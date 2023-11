Marché commercial au Domaine de Gaïa Guillac, 26 novembre 2023, Guillac.

Guillac,Gironde

Marché commercial « Woman show act2 » au Domaine de Gaïa à Guillac de 14h à 18h

33420 Guillac, le marché de Noël des femmes : présence de différents professionnels pour le bonheur des dames..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Guillac 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Woman show act2″ commercial market at Domaine de Gaïa in Guillac from 2pm to 6pm

33420 Guillac, the women’s Christmas market: various professionals on hand to delight the ladies.

Mercadillo « Woman show act2 » en el Domaine de Gaïa de Guillac de 14:00 a 18:00 horas

33420 Guillac, el mercado navideño de las mujeres: varios profesionales harán las delicias de las damas.

Kommerzieller Markt « Woman show act2 » in der Domaine de Gaïa in Guillac von 14 bis 18 Uhr

33420 Guillac, der Weihnachtsmarkt für Frauen: Präsenz verschiedener Fachleute zur Freude der Damen.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Castillon-Pujols