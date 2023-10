Concours de belote Guillac, 4 novembre 2023, Guillac.

Guillac,Gironde

Concours de belote à Guillac à 19h30

Début de partie 20h30 –

Bar et pâtisseries

Infos : 06.63.12.43.01.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

Guillac 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Belote competition in Guillac at 7.30pm

Game starts at 8:30 pm

Bar and pastries

Info : 06.63.12.43.01

Competición de belote en Guillac a las 19h30

El partido empieza a las 20.30

Bar y pastelería

Información: 06.63.12.43.01

Belote-Wettbewerb in Guillac um 19:30 Uhr

Beginn des Spiels 20:30 Uhr –

Bar und Gebäck

Infos: 06.63.12.43.01

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Castillon-Pujols