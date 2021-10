Guilhem Valayé + Cendrar Bateau El Alamein, 6 novembre 2021, Paris.

Guilhem joue avec l’espace et avec le temps. Il transforme, il transmue. Et maintenant qu’il est de retour, le voyage s’annonce ambitieux + CENDRAŔ le duo magnifique de Fred Metayer et Franck Pech

Guilhem Valayé

Avant de découvrir ses mélodies douces, exactes et efficaces, il y avait déjà son écriture. Tantôt confidente, tantôt engagée, les constantes prises de position poétiques dans les albums de 3 minutes s/ mer, le groupe avec lequel il a navigué dix ans durant.

Il y avait aussi déjà sa voix. Fière et fidèle, écorchée au détour des sentiments plus complexes, amplifiée jusqu’à la demie finale de The Voice en 2015. Il y avait évidemment sa présence scénique, indéfinissable , ces instants où des inconnus sont transportés d’une même force qu’ils soient dans le sous-sol d’un café-concert ou dans la fosse d’un Zénith.

Depuis le début, Guilhem joue avec l’espace et avec le temps. Il transforme, il transmue. Et maintenant qu’il est de retour, le voyage s’annonce ambitieux. » S.Rozenbaum

Le projet CENDRAR est un appel (de la dernière chance? ) à se rassembler, à monter sur nos “Paupières-Bateaux” pour gagner les terrains vierges et les mondes qui s’ouvrent en silence, où le renouveau serait encore possible.

Quitter les solitudes modernes de la ville qu’ils chroniquent dans une poésie des ruines, qui offre le chant du cygne de nos vies de sur consommation.

Une salle d’attente de la fin d’un monde où l’on continue malgré tout de feuilleter son magazine…

